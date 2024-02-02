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Van’da okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar, farklı aktivitelerde bulunuyor. Kimi tatilini kızakla kayarak geçirirken kimi çocuklar ise büyüklerinden örgü öğreniyor. Van’ın Gevaş ilçesinde yarıyıl tatilini değerlendiren Berre İdiz ve Eslem Akbal isimli çocuklar, örgü örerek tatillerini değerlendiriyor. Büyükanneleri ile birlikte ellerine şiş ve yünleri alan çocuklar, çorap örerek zamanlarını değerlendiriyor.

Annesinden öğrendiği çorap örgüsünü şimdi torunlarına öğrettiğini ifade eden Zülfinaz İdiz, "Annemden öğrendiğim örgüyü daha önce kızlarıma öğrettim, şimdi de torunlarıma öğretiyorum. Onlar için çorap örüyorum” dedi.

Tatilde büyükannesinin yanına gelerek örgü örmeyi öğrendiğini belirten 5. Sınıf öğrencisi Berre İdiz, “Ders dışındaki zamanımda büyükannemin yanına gelerek örgü öğreniyorum. Çok güzel bir aktivite. Herkese tavsiye ediyorum” dedi.

5. sınıf öğrencisi Eslem Akbal da, “15 tatilindeyiz. Ben de anneannemin yanına geldim. Burada lif yapmayı öğreniyorum. Çok güzel” ifadelerini kullandı.