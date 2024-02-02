Tahmini Okuma Süresi: dakika

TFF 2. Lig Beyaz GruP7ta 24. Hafta maçları 04 Şubat 2024 Pazar günü oynanacak. Van Spor FK, kendi sahasında Kırklarelispor Futbol A.Ş.’yi ağırlayacak.

TFF 2. Lig'in 24. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.

Buna göre Van Spor FK – Kırklarelispor maçını yönetecek hakemler de açıklandı. Pazar günü saat 14.00’te Van Atatürk Stadı’nda oynanacak olan maçta hakem Sinan Özcan düdük çalacak. Yiğit Çam ve Kerem Kalkan’ın yardımcı hakemlik yapacağı müsabakada 4. hakem olarak da Ahmet Turan Timuroğlu görev alacak.