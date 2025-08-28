İmaj Altyapı Van Spor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, yarın Van’da seyircisiz oynayacakları Bandırma Spor maçı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

Ligin ilk 3 haftasında 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 7 puan toplayan Van ekibi, Bandırma Spor karşılaşmasına odaklandı.

Van ORG’ye konuşan Van Spor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, “Bandırma Spor karşısında taraftarımızın önünde oynamak istiyorduk. Esenler Erokspor maçı öncesinde de söylemiştik, taraftarımız varmış gibi o ruhla oynayacağız ve kazanmak istiyoruz.” dedi.

“3 MAÇTAN 7 PUAN ÇIKARMAK SEVİNDİRİCİ”

Ligin zorlu bir fikstürle başladığını vurgulayan Kutlu, “Boluspor Süper Lig için play-off oynayan bir takım. Esenler Erokspor, bu lig ve üst ligden kaliteli oyuncuları kadrosuna katmış, mali açıdan güçlü bir ekip. Ardından Iğdır çok önemli bir mücadeleydi. Bu 3 maçtan 7 puan çıkarmak bizim için sevindirici ve iyi görünüyor. Her maçta üstüne koyarak ilerliyoruz.” diye konuştu.

Özellikle Iğdır maçının ikinci yarısında iyi oynadıklarını, galibiyeti kaçırdıklarını belirten Kutlu, Bandırma Spor maçını kazanarak puanlarını 10’a çıkarıp ligde iyi bir konuma gelmek istediklerini söyledi.

TAKIMDA SAKAT OYUNCU VAR MI?

Takımdaki sakat futbolcularla ilgili de bilgi veren Kutlu, “Lucas Henrique da Silva bizim için çok değerli bir oyuncu. Sakatlığını atlattı, ancak milli maçlar sonrasında kadroda yer alacak. Yeni yeni antrenmanlara başladı, riske etmek istemiyoruz. Başka sakatlığımız yok.” ifadelerini kullandı.

Milli maç arasında bölgeden bir takımla hazırlık maçı yapmayı planladıklarını söyleyen Kutlu, “Kentimize yakın bir takım bulamazsak hazırlık maçı yapamayacağız.” dedi.