2025-2026 sezonunda Trendyol 1. Lig’de mücadele edecek olan kırmızı siyahlı ekip, bir yandan kamp çalışmalarıyla güç depolamaya çalışırken öte yandan da sponsorluk ve yeni transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde güç depolayan Van Spor FK, 16 Temmuz Çarşamba günü de Hatayspor ile hazırlık maçı gerçekleştirdi.

TRANSFER ÇALIŞMALARI

Van ekibi yeni sezon için önemli transferler yaptı. Teknik Direktör ile beraber çok sayıda yerli ve yabancı transferleri renklerine bağlayan Van Spor FK, iç transferde de bazı oyuncularıyla sözleşme yeniledi.

Temsilcimiz şu ana kadar Teknik Direktör dahil olmak üzere 5’i yabancı olmak üzere 10 dış transfer yapan Van Spor FK, 4 oyuncusu ile de sözleşme yeniledi.

Özellikle Van Spor’a gönül vermiş taraftarları en çok heyecanlandıran yabancı transferler oldu. Traore ile başlayan transferler ardından önemli isimlerle devam etti.

Van Spor FK’nin resmi olarak açıkladığı transferler şunlar;

DIŞ TRANSFERLER

1- Hakan Kutlu - Teknik Direktör

2- Çağlar Akbaba - Kaleci

3- Aliou Traore - Orta saha (Yabancı)

4- Erdi Dikmen - Stoper

5- Mehmet Özcan - Orta saha

6- Mehmet Maniş - Orta saha

7-Regıs Crespi - Kanat oyuncusu (Yabancı)

8- Lucas Henrique da Silva – Stoper (Yabancı)

9- Benito Ramírez - Sol bek kanat (Yabancı)

10- Anestis Vlachomitros - Forvet kanat (Yabancı)

SÖZLEŞMESİ YENİLENENLER

1-Hasan Bilal

2-Burak Kavlak

3-Bekir Can Kara

4-Erdem Seçgin