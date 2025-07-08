Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Trendyol 1. Ligin fikstür kuralarının çekilmesiyle beraber kırmızı siyahlı ekibin seyircisiz oynayacağı ilk 3 maç belli oldu.

Temsilcimiz Van Spor FK, 2. Lig Play-Off maçlarında Çimentaş Elazığspor ile oynadığı karşılaşmalarda yaşanan saha içi olaylardan dolayı 3 karşılaşmada kendi sahasında seyircisiz oynama cezası almıştı.

VAN SPOR’UN SEYİRCİSİZ OYNANACAĞI 3 KARŞILAŞMA

Van ekibi 1. Lig hazırlıklarını sürdürüyor. Temsilcimiz Van Spor FK, cezası nedeniyle 2. Haftada sahasında ağırlayacağı Esenler Erokspor, 4. Hafta da sahasında ağırlayacağı Bandırmaspor ve 6. Hafta da sahasında ağırlayacağı Sivasspor karşılaşmalarında rakipleri karşısında seyircisiz oynayacak.

DEPLASMANDAKİ İLK 3 KARŞILAŞMA

Temsilcimiz Van Spor FK, ilk maçını Boluspor ile deplasmanda oynayacak ve ligin startını verecek. 3. Hafta Doğu derbisi olarak adlandırılan Iğdır FK deplasmanında ter dökecek olan kırmızı siyahlı ekip 5. Hafta da ise Çorum FK’ya konuk olacak.

Van Spor FK, 19 hafta mücadelesinde 9 karşılaşmada deplasmanda mücadele edecek ve 10 karşılaşmada ise sahasında rakiplerini ağırlayacak.

LİG’İN BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ

Heyecanla beklenen 2025-2026 Trendyol 1. Lig maratonu, 8 Ağustos Cumartesi günü start verecek. 20 takımın mücadele edeceği sezonda normal süre 2 Mayıs 2026 itibariyle sona erecek.