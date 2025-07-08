İpekyolu İlçe Müftüsü Fatih Tavlaşoğlu, ilçede devam eden ‘Yaz Kur’an Kursları’na yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Şengüller, Yenişehir, Kadem, Kemal Akbulut, Tillo ve Fatih Camii bünyesinde açılan Kur’an kurslarını ziyaret eden müftü Tavlaşoğlu, öğrencilerle yakından ilgilenerek onlarla sohbet edip keyifli anlar geçirdi.

Öğrencilerin Kur’an-ı Kerim öğrenme süreçlerine dair memnuniyetlerini dile getiren Müftü Tavlaşoğlu, kurslara olan ilginin her geçen gün arttığını belirtti. Ziyaretlerin devam edeceği ve öğrencilerin hem dini bilgiler hem de değerler eğitimi açısından verimli bir yaz dönemi geçirmelerinin hedeflendiği bildirildi.