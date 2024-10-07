Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Artı Değer Van Spor FK’nin son haftalarda aldığı kötü sonuçlar tartışmalara sebep olurken, Van Spor FK, resmi sosyal medya hesabından tek cümlelik bir paylaşım yaparak şampiyonluk hedefinden şaşma olmadığına vurgu yaptı.

Lige iyi bir başlangıç yaparak ilk iki haftada 2 galibiyet alan Artı Değer Van Spor FK, 3. hafta itibari ile düşüş yaşadı. Bu düşüşten dolayı zirve ile arasında puan farkı oluşan Artı Değer Van Spor FK’de yönetim, kötü gidişatın nedenlerini saptayabilmek için üst üste toplantılar gerçekleştirdi.

Toplantılar sonrası Van Spor FK sosyal medya hesabından yapılan paylaşım, takımın şampiyonluk hedefini yineledi.

Yapılan paylaşımda, “Hedefimiz belli, inancımız tam!” vurgusu yapılarak taraftarlara şampiyonluk mesajı verildi.