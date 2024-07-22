Van Spor FK, bugün yeni sezon hazırlıklarının startını verecek. TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele edecek olan Van Spor FK’de yeni yönetim kolları sıvayarak transfer çalışmalarına hız verirken, öbür taraftan da takım toplanarak hazırlıklara başlayacak.

Van Spor FK bugün teknik sorumlu Tahsin Tam nezaretinde tesislerde toplanacak ve ilk idmanını gerçekleştirecek.

Van Sporlu yöneticiler takımın yapacağı ilk idmanı izleyecek. Yeni transferlerden bir kısmının da bugün ki idmana katılacağı belirtilirken, yönetimin transfer çalışmalarını sürdürdüğü de öğrenildi.

Van Spor FK’nin lig öncesi kamp çalışmalarını ise Bolu’da yapması bekleniyor.