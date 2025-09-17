İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü’nün uzun süredir gündemde olan tesis projesinde ilk adım atıldı. Kulüp yönetiminden yapılan bilgilendirmede, tesis inşaatının önceki gün itibarıyla başladığı ve ilk kazı çalışmalarının gerçekleştirildiği duyuruldu.

Kulüp açıklamasında, bu projenin Van Spor’un geleceği açısından tarihi bir adım olduğuna dikkat çekilerek, “Camiamız için tarihi bir adım olan bu süreç, kulübümüzün geleceğini sağlam temeller üzerine inşa etme yolunda atılmış en önemli adımlardan biridir” denildi.

Projenin hayata geçmesinde katkılarından dolayı Van Valisi Dr. Ozan Balcı’ya teşekkür eden Vanspor yönetimi, tesislerin yalnızca kulübe değil, şehrin spor kültürüne de önemli katkılar sunacağını vurguladı.

Açıklamada ayrıca, “Taraftarlarımızın desteği, yöneticilerimizin kararlılığı ve şehrimizin sahiplenmesiyle bu projeyi en kısa sürede tamamlayıp şehrimiz futboluna örnek olacak bir yapı ortaya koymayı hedefliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Başkan Temel'in rolü büyük

Tesis projesi için Kulüp Başkanı Erol Temel’e ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Van Spor’un geleceğini şekillendirecek bu büyük projenin hayata geçmesinde Temel’in kararlı duruşu, vizyoner yaklaşımı ve girişimleri belirleyici oldu. Taraftar ve camia nezdinde uzun süredir beklenti oluşturan tesisler, Erol Temel’in liderliğinde somut bir sürece girdi.