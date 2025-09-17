İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, kulübün geleceği ve yeni başarılar için yol haritasını belirlemek amacıyla olağanüstü genel kurula gidiyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Daha güçlü adımlar, sağlam kadrolarla yolumuza devam ederek, şanlı kulübümüzü yeni başarılarla buluşturmak adına; dün şampiyonluk sevinci yaşattığımız Vanspor’umuzun, yarınlarda da nice şampiyonluklara ulaşması için yeniden kolları sıvadık” denildi.

Açıklamada, vefakâr taraftarların desteğiyle kulübün istikbali için kararlılıkla çalışıldığı vurgulanarak, kongre tarihine ilişkin şu bilgilere yer verildi:

“Olağanüstü Genel Kurul Kongremiz, 30 Eylül 2025 Salı günü saat 19.00’da Van Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecektir.”

Van Spor FK yönetimi, tüm delegeleri ve camia mensuplarını bu önemli toplantıya davet ederek, kongrenin hayırlara vesile olmasını temenni etti.