TFF 1. Lig’e yükselerek büyük bir başarıya imza atan İmaj Yapı Van Spor Futbol Kulübü, stat içindeki reklam alanlarını kiraya çıkarıyor. Kulüp, bu konuda Van’ın en büyük reklam ajansı olan Markasya Ajans ile iş birliği yaptı.

Anlaşma kapsamında Markasya Ajans, statta bulunan reklam panoları ve alanlarının kiralama sürecini yürütecek. Van Spor FK yönetimi, bu proje sayesinde kulübe önemli bir gelir kaynağı oluşturmayı hedefliyor.

Kulüp yetkilileri, elde edilecek gelirin hem takımın sportif hedeflerine ulaşmasında hem de altyapı yatırımlarında kullanılacağını belirtti.

TFF 1. Lig’de mücadele edecek olan Van Spor FK, bu adımıyla hem yerel ekonomiye katkı sağlamayı hem de kentin marka değerini artırmayı amaçlıyor.

Stat Reklamı Neden Verilmeli?

TFF 1. Lig’e yükselen İmaj Yapı Van Spor Futbol Kulübü'nün tüm iç saha maçları, Bein Sports ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Bu durum, reklam verenler için büyük bir fırsat anlamına geliyor.

1. Haftalık Milyonlara Ulaşma İmkanı

TFF 1. Lig, Türkiye’nin dört bir yanında yoğun ilgiyle takip ediliyor. Canlı yayınlanan maçlar sayesinde stat içi reklam panoları, her hafta milyonlarca izleyiciye ulaşma gücüne sahip.

2. Marka Bilinirliğini Arttırma

Stadyumda yer alan reklamlar, hem tribündeki taraftarların hem de ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekiyor. Bu sayede markalar, ulusal ölçekte tanınırlık kazanıyor.

3. Kulübe Katkı Sağlama

Stat reklamları, kulübe doğrudan maddi kaynak oluşturuyor. Verilen her reklam, Van Spor FK’nın sporcu kadrosunu güçlendirmesine ve altyapı yatırımlarına destek oluyor.

4. Yerel ve Ulusal Etki

Van’ın en büyük spor markası olan Van Spor FK ile yapılacak reklam iş birliği, markaların hem yerel hem de ulusal pazarda konumunu güçlendirmesine yardımcı oluyor.

Bu sezon hem kulübünü destekle hem markanı milyonlara ulaştır! Detaylı bilgi için: 0552 372 65 65