Ankara’da Pakistan Büyükelçiliği tarafından düzenlenen programda konuşan AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, "Bağımsızlık Günü" kutlandı.

AK Parti Van Milletvekili Kayatürk, "Pakistan'ın sadece önemli bir ekonomi, endüstri, tarım ülkesi değil, aynı zamanda önemli bir savunma ülkesi olduğu da ortaya çıktı. Biraz önce siz bir resim gördünüz. Resimde Hindistan'ın bir çıkışı vardı tabii. O çıkışta neredeyse 'Biz bir süre içerisinde Pakistan'ın yüzde 25'ini, daha sonra yüzde 50'sini kontrol edeceğiz, işgal edeceğiz' diye çıktılar. Neticesini son resimde gördünüz. Pakistan Başbakanı ve askerlerle beraber bir resim vardı. Ne var Türkçe'de? Son gülen iyi güler diye bir söz. Bence Pakistan'ın gücünü ortaya koydu. Pakistan'ın Hindistan karşısında ortaya koyduğu savunma gücünün ne kadar önemli olduğu, ne kadar büyük olduğu apaçık ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Pakistan’ı hiç yalnız bırakmayacağını vurgulayan Kayatürk, "Keşmir'deki haksızlığın, Keşmir'deki zulmün de durması gerektiği Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin işaret ettiği şekilde ve geçmişte Hindistan'da Başbakan Nehrun'un da, Hindistan hükümetinin de kabul ettiği bu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının kabul edilmesi, orada bir referandumun yapılması gerektiğini her platformda Cumhurbaşkanımız ve bizler söylüyoruz. Biz Pakistan'da bugüne kadar birlikte hamdolsun güzel şeyler yaptık. 1947 ve öncesi Osmanlı hilafetinden bugüne kadar Pakistan bizi hiç yalnız bırakmadı. Biz de Pakistan'ı hiç yalnız bırakmayacağız diyorum. Tekrar Cehni Azadi, İndependence Day veya Bağımsızlık Günü kutlu olsun diyor, hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum" dedi.