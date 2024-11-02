Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Artı Değer Van Spor FK, yarın kendi evinde ağırlayacağı Somaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Teknik sorumlu Ümit Bozkurt nezaretinde sıkı bir hazırlık haftası geçiren Artı Değer Van Spor FK, yarın taraftarlarıyla da bütünleşerek sahadan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor.

Zirve ile arasındaki puan farkını eritmek ve yeniden zirve ortağı olmak isteyen Artı Değer Van Spor FK’de tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor.

Morallerin yerinde olduğu takımda hem teknik heyet, hem futbolcular hem de yönetim galibiyete odaklanmış durumda.

MAÇIN BAŞLAMA SAATİ

Artı Değer Van Spor FK – Somaspor maçı yarın Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak. Maç saat 14.00’te başlayacak. Taraftarlar biletleri ücretsiz alarak tribünlerdeki yerini alacak.

MAÇIN HAKEMLERİ

Artı Değer Van Spor FK – Somaspor maçında hakem Ramazan Haymana düdük çalacak. Okan Taşköprü ve Mehmet Öcal’ın yardımcı hakemlik yapacağı maçın 4. hakemi ise Mustafa Hakan Belder olacak.