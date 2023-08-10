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WanHaber

İlk kamp dönemini Van’da tamamlayan ve ikinci kamp dönemi için Erzurum’a giden Van Spor Futbol Kulübü, burada ilk hazırlık maçını oynadı.

Van’da yoğun bir kamp dönemi geçirdikten sonra birkaç günlük iznin ardından Erzurum ilinde toplanan Van Spor FK, burada ikinci kamp dönemi kapsamında hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik Direktör Mustafa Sarıgül nezaretinde çalışmalarını sürdüren Van Spor FK, Erzurum’da ilk hazırlık maçını oynadı.

Bu sezon TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele edecek olan Van Spor FK, hazırlık maçında TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcilerinden Anagold 24Erzincanspor ile karşı karşıya geldi.



Van Spor FK, ilk hazırlık maçında sahaya; Bekir Demircan, Medeni Bingöl, Furkan Saki, Ahmet Özkaya, Ahmet Eren, Oğuzhan Eskiköy, Erdem Seçkin, Bekircan Kara, Hasan Bilal, Harun Kavaklıdere ve Bertuğ Bayar ilk 11’i ile çıktı.

Saat 17.00’de başlayan mücadelenin ilk yarısı 0 – 0 eşitlikle tamamlandı.

Mücadelenin ikinci yarısında zaman zaman oyuncu değişikliği yapılarak, yeni transferlerin performansları değerlendirildi.

Karşılaşmanın 2. yarısında da gol olmayınca mücadele 0 – 0 eşitlikle sona erdi.

Umut Tarhan