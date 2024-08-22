TFF 2. Lig’in başlamasına sayılı günler kala takımlar çalışmalarını sürdürüyor. Van Spor FK de, Kayseri Erciyes’te gerçekleştirdiği kamp çalışmalarını tamamlayarak döndüğü Van’da yeniden lig hazırlıklarının startını verdi.

Van Spor FK, kendi tesislerinde gerçekleştirdiği çalışmalarla sıkı bir hazırlık dönemi geçirirken, 24 Ağustos Cumartesi günü de hazırlık maçı yaparak son eksikliklerini telafi imkanı arayacak.

Van Spor FK, Cumartesi günü kendi tesislerinde Ağrı temsilcisi ile oynayacağı hazırlık maçında lig öncesi son provasını yapmış olacak.

Maçın ardından ise Van Spor FK teknik sorumlusu Tahsin Tam, basın mensuplarının karşısına geçecek ve lig öncesi önemli mesajlar verecek.