TFF 2. Lig maratonu başlıyor. TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele edecek olan Van Spor FK, ligin ilk haftasında kendi sahasında Belediye Derince Spor’u konuk edecek.

1 Eylül Pazar günü Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda seyircisiz oynanacak maç saat 14.00’te başlayacak.

Van Spor FK – Belediye Derince Spor arasında oynanacak olan maçı yönetecek hakemler de açıklandı.

Buna göre maçta Hakan Ülker düdük çalacak. Ülker’in yardımcılıklarını Kurtuluş Aslan ile İbrahim Ethem Potuk yapacak. Müsabakada Engin Atmaca ise 4. hakem olarak görev alacak.