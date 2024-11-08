Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta 11. hafta maçları yarın ve Pazar günü oynanacak. Yarın iki maçın oynanacağı grupta diğer maçlar ise Pazar günü.

Ligde son 2 maçta 6 puan alarak morallerin yerine geldiği Artı Değer Van Spor FK, galibiyet serisine devam etmek istiyor.

Teknik sorumlu Ümit Bozkurt nezaretinde sıkı bir çalışma programı uygulayan Artı Değer Van Spor FK, bugün Van’da yaptığı son idmanın ardından Diyarbakır’a doğru yola çıktı.

Yakalanan çıkışı Diyarbekir Spor A.Ş. maçı ile de sürdürmek isteyen Artı Değer Van Spor FK, zirveye yeniden ortak olmak istiyor.

Bu maç öncesi ev sahibi Diyarbekir Spor A.Ş. çıktığı 10 maçta 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Henüz galibiyet ile tanışamayan Diyarbekir Spor A.Ş. 4 puanda bulunuyor.

Artı Değer Van Spor FK ise 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldığı ligde 15 puanla 8. sırada yer alıyor.

11 HAFTA MAÇLARI

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta maç programı şu şekilde;

09.11.2024 14:00 Karacabey Belediye Spor A.Ş. - Karaman Futbol Kulübü

09.11.2024 14:00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. - Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.

10.11.2024 14:00 Merkür Jet Erbaaspor - Motolux 68 Aksarayspor

10.11.2024 14:00 Giresunspor - Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol Sk

10.11.2024 14:00 Somaspor - Çimentaş Elazığspor

10.11.2024 14:00 Serik Belediyespor - Nazilli Spor A.Ş.

10.11.2024 14:00 Bucaspor 1928 - Belediye Derince Spor

10.11.2024 14:00 Ankara Demirspor - Menemen Futbol Kulübü

10.11.2024 14:00 Diyarbekir Spor A.Ş. - Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü