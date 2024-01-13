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TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Van Spor Futbol Kulübü, ligde 17 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Bucaspor 1928'i ağırlayacak.

TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden temsilcimiz Van Spor FK, 20. hafta mücadelesinde yarın evinde Bucaspor 1928'i konuk edecek. Ligde 34 puanla 5. Sırada bulunan Van Spor FK, 37 puanla ligde 3. Sırada bulunan Bucaspor 1928 ile karşılaşacak.

İLK VE SON YENİLGİSİNİ VAN SPOR'DAN ALDI

Bucaspor 1928 takımı ligdeki ilk ve tek yenilgisini 1. Hafta maçında Van Spor'dan aldı. Van Spor'dan sonra mağlubiyet yüzü görmeyen Bucaspor, kadrosunda büyük revizeye gitti. Devre arasında 11 as futbolcusuyla yollarını ayıran Bucaspor, ligdeki en zor deplasmanına çıkacak.

KARŞILAŞMAYI YÜCEL BÜYÜK YÖNETECEK

Öte yandan bu zorlu mücadeleyi Rize bölgesinden Yücel Büyük yönetecek. Büyük’ün yardımcılıklarını ise Metin Yalçın ile Kenan Özcan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Murat Kasap olacak.