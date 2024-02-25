TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden temsilcimiz Van Spor FK, ligin 24. Haftasında deplasmanda Esenler Erokspor ile karşılaşacak. Lider Esenler Erokspor ile arasında 3 puan bulunan Van Spor FK, aradaki farkı kapatıp liderle aynı puana yükselmek için mücadele verecek.

VANLI TARAFTARLAR İSTANBUL'DA

Van Spor FK'nin karşılaşacağı bu önemli mücadele öncesi Van'dan onlarca taraftar İstanbul'a akın etti. İstanbul Gölkentliler ve İstanbul Karakobralar taraftarlar grubununda organizasyon yaptığı maçı yüzlerce Vanlı taraftarın izlemesi bekleniyor.

MAÇ CANLI YAYINLANACAK

TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden temsilcimiz Van Spor FK ile Esenler Erokspor arasında oynanacak müsabaka saat 14:00'te başlayacak ve Van Tv'den canlı olarak yayınlanacak.