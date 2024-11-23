Artı Değer Van Spor FK, güçlü rakibi Buca Spor 1928’le deplasmanda karşılaştı. İyi bir mücadele örneği sergileyen kırmızı – siyahlı temsilcimiz, sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Yeni Buca Stadı’nda oynanan maçta ev sahibi ekip sahaya; Efe Doğan, Doğan Can Otman (Dk. 46 Osman Işıklı), Cebrail İrtürk, Mehmet Erdem Uğurlu, Emre Erdem, Nizamettin Çalışkan, Yasin Öztekin, Mehmet Sak, Emre Nefiz (Dk. 80 İsmail Haktan Odabaşı), Çağrı Ortakaya ve Buğra Akçagün(Dk. 46 Emir Bilgin) ile çıkarken, Artı Değer Van Spor FK ise Kurtuluş Yurt, Mert Örnek (Dk. 90 Batuhan Kör), Onur Özcan, Yusuf Abdioğlu, Rıdvan Dönmez, Burak Kavlak, Muhammed Ali Doğan, Hasan Bilal (Dk. 90 Sergen Yatağan), Erdem Seçgin (Dk. 79 Kerem Çağatay), Fuat Bavuk(Dk. 72 Harun Kavaklıdere) ve Eyüp Akcan (Dk. 90 Medeni Bingöl) ile mücadele etti.

GOL ERKEN GELDİ

Maçın başlama düdüğünün ardından ev sahibi ekip Artı Değer Van Spor FK yarı sahasında baskı kurmaya başladı. Henüz maçın 2. dakikasında gelişen Buca Spor 1928 atağında defansın uzaklaştırmakta zorlandığı topa dokunan Yasin Öztekin, takımını 1 – 0 öne geçiren isim oldu.

Golden sonra çabuk toparlanan Artı Değer Van Spor FK, gol için rakip kaleye yüklendi. Üst üste ataklarla rakip takımı adeta bunaltan siyah – kırmızılı ekip aradığı golü 26. dakikada Eyüp Akcan ile buldu ve skora denge geldi: 1 – 1.

Beraberlik golünden sonra da Artı Değer Van Spor FK yüklenmeyi sürdürdü. Üst üste yakalanan fırsatlardan birini 31. dakikada Fuat Bavuk değerlendirdi ve attığı golle takımını 2 – 1 öne geçirdi.

Maçın ilk yarısının bu skorla bitmesi beklenirken, rakip takım savunmasının hatasını iyi değerlendiren Hasan Bilal 45. dakikada önüne aldığı topa düzgün bir vuruş yaparak ilk yarınının skorunu belirledi: 1 – 3.

Maçın ikinci devresine ev sahibi ekip hızlı başladı. Gol için yüklenen Buca Spor 1928, 57. dakikada Nizamettin Çalışkan’ın serbest vuruştan attığı golle farkı 1’e indirdi: 2 – 3.

İyi mücadelesini golden sonra da sürdüren Artı Değer Van Spor FK, 89. dakikada gelişen atakta Harun Kavaklıdere ile skoru belirleyen golü kaydetti: 2 – 4.

Deplasmanda iyi bir mücadele ve 4 golle hanesine 3 puan yazdıran Artı Değer Van Spor FK, ligin 14. hafta maçında sahasında Karacabey Belediye Spor’u konuk edecek.