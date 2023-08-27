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WanHaber / Mehmet Salih Giyci

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Van Spor Futbol Kulübü, İzmir'de karşılaştığı Bucaspor 1928'i 1-0 yenerek lige galibiyetle başladı.

Saat 20:00'de başlayan maç karşılıklı ataklarla tempolu geçerken, Van Spor mücadelesi ile beğeni topladı.

Maçın ilk yarısında Harun Kavaklıdere'nin attığı golle Van Spor, Bucaspor'u 1-0 mağlup etti.

Sıcak havaya rağmen mücadelesi ile beğeni toplayan Van Spor, maçı kazanmayı da bildi. Zaman zaman sert geçen maçta, 84. dakikada Burak Kavlak ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Gelecek hafta evinde Adıyaman Futbol Kulübü ile karşılaşacak Van Spor, seyircisi önünde ilk maçına çıkacak.