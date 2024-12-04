Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta son haftaların formda takımı Artı Değer Van Spor FK, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Geçtiğimiz Cumartesi günü kendi sahasında konuk ettiği Karacabey Belediye Spor A.Ş.’yi iyi bir futbolla 2 – 0 mağlup eden Artı Değer Van Spor FK’nin, bu maçta “çirkin ve kötü tezahürat” ve “saha olayları” gerekçeleriyle PFDK’ya sevkine karar verildi.

Siyah – Kırmızılı ekip, sevk raporunda şu ifadelerle yer aldı; “Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü’nün 30.11.2024 tarihinde oynanan Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü-Karacabey Belediye Spor A.Ş. Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”