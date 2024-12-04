Kış ayı ile birlikte yakılan sobalar beraberinde riskleri de getiriyor. Özellikle gece uyumadan önce sobaya atılan kömür, karbonmonoksit zehirlenmesi riskini de barındırıyor.

Van’da da sık sık yaşanabilen soba zehirlenmelerine karşın Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, uyarılarda bulundu.

Başhekim Doç. Dr. Remzi Sarıkaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı çağrıda, “Küçükken evimiz sobalıydı. Bizler uyuduktan sonra annem soba sönene kadar uyumaz nöbet tutardı. Kış mevsimi geldi sobalar yanmaya başladı. Soba zehirlenmelerine karşı dikkat edelim. Ölümcül olabilir.” ifadelerine yer verdi.