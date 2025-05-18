Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Van’da 2024 yılında 18 bin 756 çocuk dünyaya gelirken, 2014 yılında bu sayı 30 bin 755’ti. Van’da 2023 yılında ise 19 bin 338 çocuk dünyaya gözlerini açmıştı.

Son 10 yıl içerisinde Van’da doğum oranlarında yaşanan düşüş, yüzde 39,02 olarak kaydedildi. Son 10 yıl içerisinde yaşanan bu değişim Van’daki demografik değişimin ve doğurganlık oranındaki azalışı önemli ölçüde gözler önüne seriyor.

Son 10 yıllık periyotta doğum oranlarında yüzde 39,02’lik bir düşüş yaşanmasına rağmen Van, 2024 yılında Türkiye genelinde doğurganlık hızı en yüksek 14. il olarak kayıtlara geçti. 2014 yılı verilerinde ise Van, doğurganlık hızında Türkiye genelinde 12. sırada yer almıştı. Van, doğurganlık hızı sıralamasında son 10 yılda 2 basamak geriledi.

Önceki yıllara göre doğurganlık hızında düşüş yaşanmış olsa da Türkiye genelinde doğurganlık hızı sıralamasında 14. sırada yer alması, Van’ın hala görece yüksek bir doğurganlık oranına sahip olduğunu gösteriyor.