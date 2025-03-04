Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, sorumluluk alanındaki 13 ilçe ve yaklaşık 6 bin kilometre yol ağında karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için 7/24 esasına göre çalışmalarına devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, 3 binin üzerindeki rakımıyla sınırın sıfır noktasında bulunan mezra, yayla ve sınır yollarını ulaşıma açıyor. Yoğun tipi ve dondurucu soğuklara rağmen çalışan ekipler, adeta zamanla yarışıyor.

Kent genelindeki karla mücadele çalışmasını büyük oranda tamamlayan ekipler, İran’a sınır ilçeler ile Muradiye ilçesinde yoğun bir çalışma yürütüyor. Ekipler bir yandan iş makinalarının boyunu aşan karı temizleme çalışması yürütürken, bir yandan da kar savurma makineleriyle sınır hattının yolunu ulaşıma açmaya çalışıyor.

Karla mücadele ekipleri, Bahçesaray ilçesindeki 4 mezra yolu ile Başkale ilçesindeki 1 mahalle ve 2 mezra yolunu da ulaşıma açmak için çalışma gerçekleştiriyor.