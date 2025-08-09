Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ), üniversite adaylarını bilgilendirmek ve yönlendirmek amacıyla tercih ve tanıtım günleri organize ediyor.

Üniversite giriş sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, Doğu Anadolu Bölgesi’nin köklü eğitim kurumlarından biri olan Van YYÜ, gençlere üniversiteyi, akademik programları, kampüs yaşamını ve burs olanaklarını tanıtacak.

Türkiye’nin en büyük kampüs alanına sahip üniversitesi olan Van YYÜ, bu etkinlikte adayların merak ettiği soruları yanıtlayacak.

Tanıtım etkinlikleri, 11, 12 ve 13 Ağustos tarihlerinde, saat 13:00 ile 18:00 arasında Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan Kent Meydanı’nda gerçekleşecek.

Tercih ve tanıtım günlerinde adaylar, üniversite hakkında detaylı olarak bilgilendirilecek. Tanıtımda., Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, akademik yetkinlikten sosyal etkinliklere, güçlü bir kampüs yaşamından uluslararası fırsatlara kadar geniş bir yelpazede adayların beğenisine sunulacak.