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Wanhaber / Haber Bülteni

Van Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Hava Sporları Federasyonu ve Van Sportif Havacılık Kulübünün ortak organizasyonunda 22-24 Eylül 2023 tarihleri arasında Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası ile Paramotor Şampiyonası yarışması yapılacak.

İklimi, dağları ve tepeleri ile yamaç paraşütü tutkunlarının yeni adresi olan Van, geçen yıl da şampiyonaya ev sahipliği yaparak yamaç paraşütü tutkunlarını buluşturmuştu.

Doğası ve uçuşa uygun yamaçlarıyla bu yıl da şampiyonaya ev sahipliği yapacak olan Van, yüzlerce yamaç paraşütü pilotunu 3 gün boyunca kentte ağırlayacak.

Tuşba ilçesine bağlı Ayanıs Mahallesi, Ayanıs Take off alanında gerçekleştirilecek yarışma renkli ve heyecanlı anlara sahne olacak.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu’ndan onaylı yarışma, THSF yamaç paraşütü mesafe yarışmaları talimatnamesine de uygun olarak organize edilecek. Yarışmada federasyondan yetkililer de yer alacak.