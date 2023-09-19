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WanHaber – Fatma Öztürk

Van Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet ve Yönetim Kurulu Toplantısı Vali Ozan Balcı başkanlığında yapıldı.

Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan ve Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlandığı toplantıda, OSB altyapı katılım bedeli ile arsa tahsisi başvurusunda bulunan firmaların talepleri ile Organize Sanayi Bölgesi’nde gelir ve gider durumları konuşuldu.