Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan paylaşımda, Van sahil yolunda bulunan bazı bankların kimliği belirsiz kişiler tarafından kırılarak kullanılmaz hale getirildiği kaydedildi.

Konu hakkında Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan paylaşımda; “Bu saldırıyı yapanlar kentimizin ve halkın değerlerine düşman kişilerdir. Burada amaç belediyemizi zor durumda bırakmaktır. Büyükşehir Belediyesi olarak kentimizin ortak alanları olan park ve bahçelere zarar veren kişiler hakkında en kısa zamanda gerekli yasal işlemler yapılacaktır. Bu konuda halkımızı da daha duyarlı olmaya davet ediyoruz” denildi.