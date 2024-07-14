Van, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde en genç nüfusa sahip iller arasında yer alıyor. Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip olmasına karşın yine TÜİK verilerine göre Türkiye'deki en yüksek işsizlik oranına sahip illerden biri olması da dikkatleri çekiyor.

Bu duruma karşın Van Organize Sanayi Bölgesinde yeni fabrikaların kurulması ve iş olanaklarının artırılmasıyla beraber işsizlik oranının indirilmesi hedefleniyor.

Wanhaber’e konuşan Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, “İşsizliği en aza indirmek için, Vanlı gençlerimizi kazanmak için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

BAŞKAN ASLAN: “10 BİNİN ÜZERİNDE ÇALIŞANIMIZ VAR”

“Van Organize Sanayi Bölgesi olarak 24 yıldır üretim ve istihdamın, istikrarlı bir şekilde büyümesini sürdürüyoruz” diyen Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, “Organize Sanayi Bölgemizde 160 firma faal olarak çalışıyor. Bu firmalarımızda 10 binin üzerinde çalışanımız var. Aile bazında düşündüğümüzde ortalama olarak 50 binin üzerinde Vanlı insanımız organize sanayimizin çalışmalarından faydalanıyor” ifadelerini kullandı.

“FİRMALARA YER TAHSİSİ ÇALIŞMAMIZ DEVAM EDİYOR”

Karma organize sanayide üretimin yüzde 80 üzerinde olduğunu aktaran Başkan Aslan, “Yeni firmalara tahsis edilen yerlerimizin inşaat süreçleri devam ediyor. Süreç tamamlandıktan sonra kısa sürede makine kurulum ve ekipman süreçleri hızlı bir şekilde tamamlanacak. Bu firmalarımız projelendirme ve idari noktada süreçlerini tamamladıktan sonra ise üretimlerine başlayacaklar. Bununla beraber yeni fabrikaların açılması Vanlı hemşerilerimize yeni istihdam alanı oluşturmuş olacak. Bu da hem Van’ın ekonomisine katkı sunmuş olacak hem de Vanlı gençlerimize daha çok katkı sunup işsizlik oranını düşürecektir.” şeklinde konuştu.

Başkan Aslan, konuşmasını şöyle tamamladı;

“Van karma OSB bölgesi, her noktada ve her sektörde üretimini ve yatırımını sürdürerek daha iyi seviyelere gelecektir. Hepimizin ortak gayesi önce ilimizin ardından bölge ve ülkenin istihdam, yatırım ve üretimine katkı ve destek sunmaktır. Kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve bütün paydaş kurumlarımızla beraber iş birliği ve iletişim içerisinde kalarak bunu devam ettireceğiz. Kanayan yaramız olan istihdam noktasına genç işsizlerimize olanakları sağlayıp genç istihdamımızı belli bir noktaya, belli bir seviyeye taşıyacağız.”