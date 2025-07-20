NASA tarafından Yerel Lider ve Organizatör olarak kabul edilen VAN İŞGEM, önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Söz konusu etkinlik 4 Ekim 2025 tarihinde Van’da gerçekleştirilecek.

NASA Space Apps Challenge, her yıl dünya genelinde çok sayıda katılımcıyı bir araya getirerek, uzay ve dünya ile ilgili sorunlara yenilikçi çözümler üretmeyi amaçlayan bir hackathon etkinliği olarak biliniyor.

Katılımcılar, NASA’nın açık kaynak verilerini kullanarak 48 saatlik yoğun bir süreçte projeler geliştiriyor ve bu projeler yerel jüriler tarafından değerlendiriliyor.

Bölgesel birinciler, küresel finalde yarışma şansı elde ederek projelerini NASA’ya sunma fırsatı buluyor.

Etkinlik, bilim insanları, mühendisler, tasarımcılar, girişimciler ve teknoloji meraklılarını bir araya getirerek, çevre sorunlarından uzay teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede çözüm odaklı projelerin ortaya çıkmasına olanak sağlayacak.

VAN İŞGEM, bu organizasyonla bölgenin inovasyon ekosistemine katkıda bulunmayı ve gençlerin küresel ölçekte fark yaratmalarına destek olmayı hedefliyor.