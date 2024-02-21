Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre Van’ın 2023 yılı nüfusu 1 milyon 127 bin 612 olarak gerçekleşirken, nüfus yoğunluğu bakımından sıralaması da dikkat çekti.
30 büyükşehrin nüfus yoğunluğu bakımından sıralamasına göre Van 20. sırada yer aldı. En kalabalık şehir olan İstanbul 15 milyon 655 bin 924 nüfus ile 1. sırada yer alırken, 5 milyon 803 bin 482 nüfusuyla Ankara 2. ve 4 milyon 479 bin 525 nüfusuyla da İzmir 3. sırada yer aldı.
Büyükşehirler arasında 1 milyon 127 bin 612 nüfusuyla 20. sırada yer alan Van’da 574 bin 993 erkek, 552 bin 619 kadın nüfus bulunuyor.
|
SIRALAMA
|
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
|
TOPLAM
|
ERKEK
|
KADIN
|
1
|
İSTANBUL
|
15.655.924
|
7.806.787
|
7.849.137
|
2
|
ANKARA
|
5.803.482
|
2.860.361
|
2.943.121
|
3
|
İZMİR
|
4.479.525
|
2.221.180
|
2.258.345
|
4
|
BURSA
|
3.214.571
|
1.605.941
|
1.608.630
|
5
|
ANTALYA
|
2.696.249
|
1.357.198
|
1.339.051
|
6
|
KONYA
|
2.320.241
|
1.152.384
|
1.167.857
|
7
|
ADANA
|
2.270.298
|
1.135.046
|
1.135.252
|
8
|
ŞANLIURFA
|
2.213.964
|
1.116.834
|
1.097.130
|
9
|
GAZİANTEP
|
2.164.134
|
1.091.830
|
1.072.304
|
10
|
KOCAELİ
|
2.102.907
|
1.061.291
|
1.041.616
|
11
|
MERSİN
|
1.938.389
|
969.526
|
968.863
|
12
|
DİYARBAKIR
|
1.818.133
|
918.980
|
899.153
|
13
|
HATAY
|
1.544.640
|
782.303
|
762.337
|
14
|
MANİSA
|
1.475.716
|
741.274
|
734.442
|
15
|
KAYSERİ
|
1.445.683
|
722.569
|
723.114
|
16
|
SAMSUN
|
1.377.546
|
681.565
|
695.981
|
17
|
BALIKESİR
|
1.273.519
|
634.259
|
639.260
|
18
|
TEKİRDAĞ
|
1.167.059
|
595.133
|
571.926
|
19
|
AYDIN
|
1.161.702
|
576.262
|
585.440
|
20
|
VAN
|
1.127.612
|
574.993
|
552.619
|
21
|
KAHRAMANMARAŞ
|
1.116.618
|
568.064
|
548.554
|
22
|
SAKARYA
|
1.098.115
|
550.484
|
547.631
|
23
|
MUĞLA
|
1.066.736
|
541.870
|
524.866
|
24
|
DENİZLİ
|
1.059.082
|
526.717
|
532.365
|
25
|
ESKİŞEHİR
|
915.418
|
454.606
|
460.812
|
26
|
MARDİN
|
888.874
|
446.320
|
442.554
|
27
|
TRABZON
|
824.352
|
409.040
|
415.312
|
28
|
ORDU
|
775.800
|
386.605
|
389.195
|
29
|
ERZURUM
|
749.993
|
372.622
|
377.371
|
30
|
MALATYA
|
742.725
|
373.688
|
369.037