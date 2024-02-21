Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre Van’ın 2023 yılı nüfusu 1 milyon 127 bin 612 olarak gerçekleşirken, nüfus yoğunluğu bakımından sıralaması da dikkat çekti.

30 büyükşehrin nüfus yoğunluğu bakımından sıralamasına göre Van 20. sırada yer aldı. En kalabalık şehir olan İstanbul 15 milyon 655 bin 924 nüfus ile 1. sırada yer alırken, 5 milyon 803 bin 482 nüfusuyla Ankara 2. ve 4 milyon 479 bin 525 nüfusuyla da İzmir 3. sırada yer aldı.

Büyükşehirler arasında 1 milyon 127 bin 612 nüfusuyla 20. sırada yer alan Van’da 574 bin 993 erkek, 552 bin 619 kadın nüfus bulunuyor.

SIRALAMA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLAM ERKEK KADIN 1 İSTANBUL 15.655.924 7.806.787 7.849.137 2 ANKARA 5.803.482 2.860.361 2.943.121 3 İZMİR 4.479.525 2.221.180 2.258.345 4 BURSA 3.214.571 1.605.941 1.608.630 5 ANTALYA 2.696.249 1.357.198 1.339.051 6 KONYA 2.320.241 1.152.384 1.167.857 7 ADANA 2.270.298 1.135.046 1.135.252 8 ŞANLIURFA 2.213.964 1.116.834 1.097.130 9 GAZİANTEP 2.164.134 1.091.830 1.072.304 10 KOCAELİ 2.102.907 1.061.291 1.041.616 11 MERSİN 1.938.389 969.526 968.863 12 DİYARBAKIR 1.818.133 918.980 899.153 13 HATAY 1.544.640 782.303 762.337 14 MANİSA 1.475.716 741.274 734.442 15 KAYSERİ 1.445.683 722.569 723.114 16 SAMSUN 1.377.546 681.565 695.981 17 BALIKESİR 1.273.519 634.259 639.260 18 TEKİRDAĞ 1.167.059 595.133 571.926 19 AYDIN 1.161.702 576.262 585.440 20 VAN 1.127.612 574.993 552.619 21 KAHRAMANMARAŞ 1.116.618 568.064 548.554 22 SAKARYA 1.098.115 550.484 547.631 23 MUĞLA 1.066.736 541.870 524.866 24 DENİZLİ 1.059.082 526.717 532.365 25 ESKİŞEHİR 915.418 454.606 460.812 26 MARDİN 888.874 446.320 442.554 27 TRABZON 824.352 409.040 415.312 28 ORDU 775.800 386.605 389.195 29 ERZURUM 749.993 372.622 377.371 30 MALATYA 742.725 373.688 369.037