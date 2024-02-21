Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre Van’ın 2023 yılı nüfusu 1 milyon 127 bin 612 olarak gerçekleşirken, nüfus yoğunluğu bakımından sıralaması da dikkat çekti.

30 büyükşehrin nüfus yoğunluğu bakımından sıralamasına göre Van 20. sırada yer aldı. En kalabalık şehir olan İstanbul 15 milyon 655 bin 924 nüfus ile 1. sırada yer alırken, 5 milyon 803 bin 482 nüfusuyla Ankara 2. ve 4 milyon 479 bin 525 nüfusuyla da İzmir 3. sırada yer aldı.

Büyükşehirler arasında 1 milyon 127 bin 612 nüfusuyla 20. sırada yer alan Van’da 574 bin 993 erkek, 552 bin 619 kadın nüfus bulunuyor.

SIRALAMA

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

TOPLAM

ERKEK

KADIN

1

İSTANBUL

15.655.924

7.806.787

7.849.137

2

ANKARA

5.803.482

2.860.361

2.943.121

3

İZMİR

4.479.525

2.221.180

2.258.345

4

BURSA

3.214.571

1.605.941

1.608.630

5

ANTALYA

2.696.249

1.357.198

1.339.051

6

KONYA

2.320.241

1.152.384

1.167.857

7

ADANA

2.270.298

1.135.046

1.135.252

8

ŞANLIURFA

2.213.964

1.116.834

1.097.130

9

GAZİANTEP

2.164.134

1.091.830

1.072.304

10

KOCAELİ

2.102.907

1.061.291

1.041.616

11

MERSİN

1.938.389

969.526

968.863

12

DİYARBAKIR

1.818.133

918.980

899.153

13

HATAY

1.544.640

782.303

762.337

14

MANİSA

1.475.716

741.274

734.442

15

KAYSERİ

1.445.683

722.569

723.114

16

SAMSUN

1.377.546

681.565

695.981

17

BALIKESİR

1.273.519

634.259

639.260

18

TEKİRDAĞ

1.167.059

595.133

571.926

19

AYDIN

1.161.702

576.262

585.440

20

VAN

1.127.612

574.993

552.619

21

KAHRAMANMARAŞ

1.116.618

568.064

548.554

22

SAKARYA

1.098.115

550.484

547.631

23

MUĞLA

1.066.736

541.870

524.866

24

DENİZLİ

1.059.082

526.717

532.365

25

ESKİŞEHİR

915.418

454.606

460.812

26

MARDİN

888.874

446.320

442.554

27

TRABZON

824.352

409.040

415.312

28

ORDU

775.800

386.605

389.195

29

ERZURUM

749.993

372.622

377.371

30

MALATYA

742.725

373.688

369.037
Kaynak: Wanhaber / Ramazan Çetin