Van'da Newroz kutlaması, Van Kalesi'nin eteklerinde bulunan Newroz Parkı'nda gerçekleştiriliyor.

Yağışlı ve soğuk havaya rağmen sabah saatlerinden itibaren Newroz alanına giden vatandaşlar kutlamalara başladı.

Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Özgür Kadın Hareketi (Tevgera Jinên Azad -TJA), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile Yeşil Sol Parti'nin çağrısıyla bu yıl “Her der Newroz, her dem azadî” sloganıyla gerçekleştirilen Newroz kutlamalarının adreslerinden biri olan Van'da kutlamalar devam ediyor.