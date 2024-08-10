Namaz Vakitleri:

  • İmsak: 03:36
  • Güneş: 05:09
  • Öğle: 12:17
  • İkindi: 16:05
  • Akşam: 19:14
  • Yatsı: 20:42

Şu an bilgisayar saati 12:47 ve İkindi ezanına tam olarak 3 saat 17 dakika kaldı. Peki ya diğer vakitler? Van'da bugün için namaz vakitleri nasıl?

Kurban Bayramı Yaklaşıyor!

  • Tarih: 16 Haziran 2024 Pazar, 10 Zilhicce 1445
  • Kurban Bayramı Namaz Vakti: 05:16

Diğer Detaylar:

  • Kıble Açısı: 186
  • Kıble Zamanı: 12:30
  • Astronomik Güneş Doğuş: 05:16
  • Astronomik Güneş Batış: 19:07

İbadetlerinizi zamanında yapmanız için Van'daki haftalık namaz vakitlerini takip etmeyi unutmayın!

Kaynak: Wan Haber Haber Merkezi