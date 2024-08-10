İmsak: 03:36

03:36 Güneş: 05:09

05:09 Öğle: 12:17

12:17 İkindi: 16:05

16:05 Akşam: 19:14

19:14 Yatsı: 20:42

Şu an bilgisayar saati 12:47 ve İkindi ezanına tam olarak 3 saat 17 dakika kaldı. Peki ya diğer vakitler? Van'da bugün için namaz vakitleri nasıl?

Kurban Bayramı Yaklaşıyor!

Tarih: 16 Haziran 2024 Pazar, 10 Zilhicce 1445

16 Haziran 2024 Pazar, 10 Zilhicce 1445 Kurban Bayramı Namaz Vakti: 05:16

Diğer Detaylar:

Kıble Açısı: 186

186 Kıble Zamanı: 12:30

12:30 Astronomik Güneş Doğuş: 05:16

05:16 Astronomik Güneş Batış: 19:07

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