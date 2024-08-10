Namaz Vakitleri:
- İmsak: 03:36
- Güneş: 05:09
- Öğle: 12:17
- İkindi: 16:05
- Akşam: 19:14
- Yatsı: 20:42
Şu an bilgisayar saati 12:47 ve İkindi ezanına tam olarak 3 saat 17 dakika kaldı. Peki ya diğer vakitler? Van'da bugün için namaz vakitleri nasıl?
Kurban Bayramı Yaklaşıyor!
- Tarih: 16 Haziran 2024 Pazar, 10 Zilhicce 1445
- Kurban Bayramı Namaz Vakti: 05:16
Diğer Detaylar:
- Kıble Açısı: 186
- Kıble Zamanı: 12:30
- Astronomik Güneş Doğuş: 05:16
- Astronomik Güneş Batış: 19:07
İbadetlerinizi zamanında yapmanız için Van'daki haftalık namaz vakitlerini takip etmeyi unutmayın!
Kaynak: Wan Haber Haber Merkezi