Van İl Müftü Vekili Abdullah Erkan Çok, düğün sezonunun başlamasıyla birlikte artan harcamalar ve

‘şabaş’ geleneği üzerinden yapılan para takma uygulamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çok, düğünlerin maddi yük haline gelmesinin birçok genci evlilikten uzaklaştırdığını ifade etti.

Müftü Vekili Çok, düğünlerde yardımlaşmanın önemli olduğunu ancak bunun borç baskısına dönüşmemesi gerektiğini belirterek, şabaş uygulamasının bazı vatandaşları ekonomik olarak zor durumda bıraktığını söyledi. İnsanların çoğu zaman borç para alarak düğünlere katıldığını ifade eden Çok, bu durumun ciddi sıkıntılar oluşturduğunu dile getirdi.

“İNSANLAR EKONOMİK OLARAK ZORLANIYOR”

Çok, düğünlerde yardımlaşmanın önemli olduğunu ancak bunun bir zorunluluk ya da borç haline getirilmesinin doğru olmadığını belirterek, “Düğün sezonu aslında sosyal açıdan güzel bir dayanışma ortamı sunmaktadır. Ancak özellikle bölgemizde ‘şabaş’ olarak bilinen para takma uygulamasının zaman zaman insanları ekonomik olarak zorladığını görüyoruz. Yardımlaşma elbette kıymetlidir; fakat bunun bir mecburiyet haline gelmesi veya kişileri borçlanmaya sevk etmesi doğru değildir. Bu durum ciddi sıkıntılara yol açabilmektedir.” dedi.

“İSLAM’DA DÜĞÜNLERİN EN HAYIRLISI, EN AZ MALİ YÜK GETİRENİDİR”

Düğünlerde artan lüks tüketim ve çeyiz masraflarına da değinen Çok, evliliklerde asıl önemli olanın maddi unsurlar değil huzur olduğunu belirtti.

Düğünlerde artan lüks ve masraflara da değinen Müftü Vekili Abdullah Erkan Çok, “Son yıllarda çeyiz ve düğün hazırlıklarında lüks ve gösterişin arttığını görüyoruz. Oysa İslam’da düğünlerin en hayırlısı, en az mali yük getirenidir. Bugün asıl sorgulanması gereken, evlere alınan eşyaların büyüklüğü ya da çeşitliliği mi, yoksa ailelerin huzur ve mutluluğu mu olduğudur. Bizim önceliğimiz, gençlerin evliliklerini maddi kaygılar taşımadan sürdürebilmeleridir.” ifadelerini kullandı.

Çok, düğünlerin daha sade ve ekonomik şekilde yapılmasının önemini vurgulayarak, “Gençlerimizin evlilikten uzaklaşmaması için düğünlerin daha sade, daha ulaşılabilir ve daha az maliyetli şekilde yapılması büyük önem taşımaktadır.” diye konuştu.