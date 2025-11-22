DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Erzurum Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen halk buluşması programına katıldı.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan da CHP’yi eleştirerek alınan kararın doğru olmadığını ifade etti.

Sorunların çözümünde herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirten Buldan, "Barış, siyaset üstü bir meseledir. Bütün partilerin üzerinde olan bir meseledir ve biz CHP'nin daha yapıcı bir rol üstlenmesi gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyoruz." dedi.