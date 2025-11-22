TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrının oldukça önemli ve kıymetli olduğunu söyledi.

Bazılarının kafalarında sürecin yavaş ilerlediğini yönelik sorulara verilecek en güzel cevabın sabır ve zaman olduğunu vurgulayan Buldan, "Devletin yaptıklarına bakarsak eğer sadece bir komisyonun kurulduğunu görebiliriz ancak devlet tarafında da bu meselenin şiddetsiz, silahsız ve demokratik siyasete evrilmesi yönünde büyük bir kararlılık olduğunu ifade etmek isterim. Belki yavaş ilerliyor. Belki adımlar yavaş yavaş atılıyor. Ancak bu konuda her iki tarafın da çok kararlı olduğunu belirtmek istiyorum." diye konuştu.