Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 12 ilçe, 33 mahallede uygulanmak üzere Mera Islah ve Projesi hazırlanmış ve bu projeler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygun görülmüştü.

Bu projeler ile kentteki mera alanlarının ıslah edilmesi hedeflenirken, mera alanlarına 330 ton gübre atılması amaçlanıyor. Ülkenin toplam mera alanlarının %10'nuna sahip Van'ın meralarının otlatma baskısı, iklim ve çevresel nedenlerle zayıfladığını belirten Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, zayıf vasıflı meraların iyileştirilmesi için gölgelik, sac sıvat ve gübrelemeyi kapsayan mera ıslah projelerinin hazırlandığını ve kapsamda mera alanlarına 330 ton gübre atılmasını amaçladıklarını vurguladı.

Hayvan yetiştiriciliği bakımından Türkiye'nin en önemli illeri arasında yer alan Van'da toplam 130 bin büyükbaş, 3 milyon 618 bin 941 küçükbaş hayvan olmak üzere toplam 3 milyon 748 bin 941 hayvan varlığı mevcut olduğunu söyleyen Müdür Görentaş, Van'ın küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde Türkiye'de 1. sırada yer aldığını ifade etti.

Yağmur dönemi bitmeden 33 mahallede gübreleme çalışmalarını tamamlayacaklarını belirten Müdür Görentaş, meraların gübrelenmesi ile hayvancılıkla uğraşan üreticilere önemli bir katkılar sağlanacağını ve Büyükşehir Belediyesi ile köylerde meralara bırakılmak için sıvatlar alımı yapılarak çiftçilere dağıtıldığını söyledi.

"ZAYIF VASIFLI MERALAR İYİLEŞTİRİLECEK"

Konuyla ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan Müdür Görentaş, "İl Müdürlüğümüz tarafından 2023-2025 yılları arasında toplam 12 İlçemiz ve 33 mahallemizde uygulanmak üzere toplamda 33 adet Mera Islah Projesi hazırlanmış ve bakanlığımızca kabul edilmiştir.

Projeler kapsamında, ilimiz mera alanları üzerindeki baskının azaltılması, otlatma kapasitelerinin arttırılması ve meraların mevcut durumlarının iyileştirilmesi için zayıf durumda bulunan mera alanlarına 330 ton gübre atılması hedeflenmiştir.

Yukarıda bahsi geçen hedefler kapsamında mera alanlarında yapılan gübrelemeler il müdürlüğümüz teknik personeli denetiminde devam etmektedir. Hayvan yetiştiriciliği bakımından Türkiye'nin en önemli illeri arasında yer alan ilimizde toplam 130 bin büyükbaş, 3 milyon 618 bin 941 küçükbaş hayvan olmak üzere toplam 3 milyon 748 bin 941 hayvan varlığı mevcut. İlimiz küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde Türkiye'de 1. sırada yer almaktadır. Ülkemiz toplam mera alanlarının %10'nuna sahip ilimizin meralarının otlatma baskısı, iklim ve çevresel nedenlerle zayıflamıştır.

Zayıf vasıflı meraların iyileştirilmesi için gölgelik, sac sıvat ve gübrelemeyi kapsayan mera ıslah projeleri hazırladık. 3 yıllık projelerin ilk senesinde gübreleme çalışmalarımız devam etmekte olup yağmur dönemi bitmeden 33 mahallemizde gübreleme çalışmaları tamamlanacaktır. Projeler kapsamında, meraların gübrelenmesi ile hayvancılıkla uğraşan üreticilerimize önemli bir katkı sağlayacaktır. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi ile köylerde meralara bırakılmak için sıvatlar alımı yapılarak çiftçilerimize dağıtılmıştır" ifadelerini kullandı.

Van Bölge Gazetesi