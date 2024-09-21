Van’ın Gururu Boksörler Hazırlıklara Hız Kesmeden Devam Ediyor

Dört sporcu, boks dünyasında adlarını daha da duyurmayı amaçlıyor Evin Erginoğuz, Ahmet Peker, Şeyma Düztaş ve Yaren Düztaş, katıldıkları turnuvalarda kazandıkları madalyalarla dikkat çekti. Son olarak Bursa'da düzenlenen 22 Yaş Altı Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda elde ettikleri başarı, onlara uluslararası arenada da kendilerini kanıtlama fırsatı sundu.

Çift İdmanla Hedefe Koşuyorlar

Van Ferdi Sporlar Merkezi’nde boks milli takım antrenörü Ayhan Öz eşliğinde günde çift idman yaparak hazırlıklarını sürdüren boksörler, Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı. Bu süreçte birbirlerine destek olan sporcular, daha önceki tecrübeleriyle bu kez daha hırslı ve kararlı bir şekilde mücadele edeceklerini ifade ediyor.

Madalya Hedefi ve Duygusal Hazırlıklar

Şeyma Düztaş, takım olarak altın madalyayla dönmeyi amaçladıklarını belirterek, "Bu şampiyonada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için heyecanlıyız," dedi. Düztaş, kendileri için bu turnuvanın çok önemli olduğunu vurgulayarak, başarıyı yakalamak için sıkı bir şekilde çalıştıklarını ifade etti.

Antrenör Öz’den Güven Tazeleyen Açıklamalar

Milli takım antrenörü Ayhan Öz, sporcularının disiplini ve azmi sayesinde büyük başarılara imza atacaklarına inandığını belirtti. Öz, "8-22 Ekim tarihleri arasında Bulgaristan’da yapacağımız şampiyonada İstiklal Marşımızı okutup ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz," şeklinde konuşarak, sporcularının yeteneklerine güveninin tam olduğunu dile getirdi.