Her gün farklı etkinliklerle geçecek festival programında konserlerden opera ve bale etkinliklerine, tiyatrodan konser ve sergilere kadar farklı programlar olacak.

9 konser, 7 sergi, 3 opera ve bale, 3 tiyatro etkinliğinin yapılacağı festivalde söz konusu sergilerin tamamı fuar süresi boyunca sanatseverleri ağırlayacak.

29 HAZİRAN-7 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDAKİ SERGİLER;

“Lale Kız” Sergisi, Yer: Akdamar Adası

“Selam” Sergisi, Yer: Van Müzesi

“Matraki: Bir Osmanlı Yıldızı” Sergisi, Yer: Van Müzesi

“Eskizden Piksele: Anatolia Edition” Sergisi, Yer: Van Müzesi

“Makine Halüsinasyonları Mercan Rüyaları: Refik Anadol” Sergisi, Yer: Tariria

“Atatürk Kültür Yolunda” Sergisi, Yer: Edremit Marina

“Kaçış Yok” Sergisi, Yer: Van Müzesi

29 HAZİRAN CUMARTESİ;

“Oğuzhan Koç Konseri” Yer: Atatürk Parkı (Nevruz Alanı) Saat: 20.00

30 HAZİRAN PAZAR;

“Alişan Konseri” Yer: Atatürk Parkı (Nevruz Alanı) Saat: 20.00

1 TEMMUZ PAZARTESİ;

“Mert Demir Konseri” Yer: Atatürk Parkı (Nevruz Alanı)Saat: 20.00

“İpucu Erzurum Dt” Tiyatro, Yer: Atatürk Kültür Merkezi Van Devlet Tiyatrosu, Saat: 20.00

2 TEMMUZ SALI;

“Berdan Mardini Konseri” Yer: Atatürk Parkı (Nevruz Alanı)Saat: 20.00

“Yüzyıllık Destan ATEŞ” Tiyatro, Yer: Atatürk Kültür Merkezi Van Devlet Tiyatrosu, Saat: 20.00

3 TEMMUZ ÇARŞAMBA;

“Fatma Turgut Konseri” Yer: Atatürk Parkı (Nevruz Alanı) Saat:20.00

“Yüzyıllık Destan Savaş” Tiyatro, Yer: Atatürk Kültür Merkezi Van Devlet Tiyatrosu, Saat: 20.00

4 TEMMUZ PERŞEMBE;

“Merve Özbey Konseri” Yer: Atatürk Parkı (Nevruz Alanı) Saat: 20.00

5 TEMMUZ CUMA;

“Bengü Konseri” Yer: Atatürk Parkı (Nevruz Alanı) Saat: 20.00

“Bir Napoli Akşamı” Opera Ve Bale, Yer: Atatürk Kültür Merkezi Van Devlet Tiyatrosu, Saat: 20.00

6 TEMMUZ CUMARTESİ;

“Cem Adrian Konseri” Yer: Atatürk Parkı (Nevruz Alanı) Saat: 20.00

“Okulumuz Orman” Opera Ve Bale, Yer: Atatürk Kültür Merkezi Van Devlet Tiyatrosu. Saat:11.00/14.00

7 TEMMUZ PAZAR;

“Ferhat Göçer Konseri” Yer: Atatürk Parkı (Nevruz Alanı), Saat: 20.00

“Türk Besteciler Ve Şarkıları” Opera Ve Bale, Yer: Atatürk Kültür Merkezi Van Devlet Tiyatrosu, Saat: 20.00