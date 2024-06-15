Her gün farklı etkinliklerle geçecek festival programında konserlerden opera ve bale etkinliklerine, tiyatrodan konser ve sergilere kadar farklı programlar olacak.
9 konser, 7 sergi, 3 opera ve bale, 3 tiyatro etkinliğinin yapılacağı festivalde söz konusu sergilerin tamamı fuar süresi boyunca sanatseverleri ağırlayacak.
29 HAZİRAN-7 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDAKİ SERGİLER;
“Lale Kız” Sergisi, Yer: Akdamar Adası
“Selam” Sergisi, Yer: Van Müzesi
“Matraki: Bir Osmanlı Yıldızı” Sergisi, Yer: Van Müzesi
“Eskizden Piksele: Anatolia Edition” Sergisi, Yer: Van Müzesi
“Makine Halüsinasyonları Mercan Rüyaları: Refik Anadol” Sergisi, Yer: Tariria
“Atatürk Kültür Yolunda” Sergisi, Yer: Edremit Marina
“Kaçış Yok” Sergisi, Yer: Van Müzesi
29 HAZİRAN CUMARTESİ;
“Oğuzhan Koç Konseri” Yer: Atatürk Parkı (Nevruz Alanı) Saat: 20.00
30 HAZİRAN PAZAR;
“Alişan Konseri” Yer: Atatürk Parkı (Nevruz Alanı) Saat: 20.00
1 TEMMUZ PAZARTESİ;
“Mert Demir Konseri” Yer: Atatürk Parkı (Nevruz Alanı)Saat: 20.00
“İpucu Erzurum Dt” Tiyatro, Yer: Atatürk Kültür Merkezi Van Devlet Tiyatrosu, Saat: 20.00
2 TEMMUZ SALI;
“Berdan Mardini Konseri” Yer: Atatürk Parkı (Nevruz Alanı)Saat: 20.00
“Yüzyıllık Destan ATEŞ” Tiyatro, Yer: Atatürk Kültür Merkezi Van Devlet Tiyatrosu, Saat: 20.00
3 TEMMUZ ÇARŞAMBA;
“Fatma Turgut Konseri” Yer: Atatürk Parkı (Nevruz Alanı) Saat:20.00
“Yüzyıllık Destan Savaş” Tiyatro, Yer: Atatürk Kültür Merkezi Van Devlet Tiyatrosu, Saat: 20.00
4 TEMMUZ PERŞEMBE;
“Merve Özbey Konseri” Yer: Atatürk Parkı (Nevruz Alanı) Saat: 20.00
5 TEMMUZ CUMA;
“Bengü Konseri” Yer: Atatürk Parkı (Nevruz Alanı) Saat: 20.00
“Bir Napoli Akşamı” Opera Ve Bale, Yer: Atatürk Kültür Merkezi Van Devlet Tiyatrosu, Saat: 20.00
6 TEMMUZ CUMARTESİ;
“Cem Adrian Konseri” Yer: Atatürk Parkı (Nevruz Alanı) Saat: 20.00
“Okulumuz Orman” Opera Ve Bale, Yer: Atatürk Kültür Merkezi Van Devlet Tiyatrosu. Saat:11.00/14.00
7 TEMMUZ PAZAR;
“Ferhat Göçer Konseri” Yer: Atatürk Parkı (Nevruz Alanı), Saat: 20.00
“Türk Besteciler Ve Şarkıları” Opera Ve Bale, Yer: Atatürk Kültür Merkezi Van Devlet Tiyatrosu, Saat: 20.00