TBB Risk Merkezi Ocak-Haziran dönemi 'Karşılıksız işlemi yapılan çek sayılarının illere ve bölgelere göre dağılımı’ verilerini paylaştı. Van'da bu yılın Ocak-Haziran döneminde 942 çek karşılıksız olarak kaydedildi.

Van bölgede 1. sırada

Ocak - Haziran döneminde Van’da 942, Erzurum’da 665, Muş’ta 193, Elazığ’da 420, Bingöl’de 106, Ağrı’da 228, Hakkari’de 402, Kars’ta 98, Bitlis’te 296, Iğdır’da 67, Erzincan’da 67, Malatya’da 325, Tunceli’de 23, Ardahan’da ise 47 çek karşılıksız olarak değerlendirildi.

942 Çeke karşılıksız işlemi yapıldı

Van'da Ocak ayında 166, Şubat ayında 116, Mart ayında 119, Nisan ayında 195, Mayıs ayında 194 ve Haziran ayında 152 olmak üzere (Ocak-Haziran döneminde) toplamda 942 çeke karşılıksız işlemi yapıldı.