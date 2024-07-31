2024 yılı Ocak-Haziran döneminde Van Kapıköy Sınır Kapısı ve Van Ferit Melen Havalimanı aracılığıyla ülkemize giriş yapan yurtiçi ve yurtdışı ikametli vatandaşların sayısı ise; 306 bin 550 olurken, çıkış yapan vatandaşların sayısı 304 bin 642 oldu.

2024 yılı Haziran ayında Van Kapıköy Sınır Kapısı’ndan giriş yapan yurtiçi ve yurtdışı ikametli ziyaretçi sayısı 152 bin 631 kişi olurken, Kapıköy Sınır Kapısı’ndan çıkış yapan yurtdışı ve yurtiçi ikametli ziyaretçi sayısı 152 bin 321 kişi oldu. Haziran ayı boyunca Van Ferit Melen Havalimanı’ndan giriş-çıkış yapan yurtiçi ve yurtdışı ikametli vatandaş olmadı.

2024 yılı Ocak-Haziran döneminde ise; Van Kapıköy Sınır Kapısı’ndan 305 bin 262 yurtdışı ve yurtiçi ikametli vatandaş giriş yaparken, 302 bin 526 yurtdışı ve yurtiçi ikametli vatandaş Kapıköy Sınır Kapısı’ndan çıkış yaptı.

Bu dönemde Van Ferit Melen Havalimanı üzerinden ülkeye giriş yapan yurtiçi ve yurtdışı ikametli kişi sayısı bin 288 olurken, çıkış yapan kişi sayısı 2 bin 116 oldu.

26 MİLYON KİŞİ ÜLKEMİZİ ZİYARET ETTİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan 2024 yılı Ocak-Haziran Döneminde Ülkemizi Ziyaret Eden Toplam Ziyaretçi Sayısı verilerine göre, ülkemize bu dönemde 26 milyon 136 yerli ve yabancı ziyaretçi giriş yaptı.

2024 yılında Ülkemize gelen ziyaretçilerin sayısı 2023 yılı ilk 6 ayına (Ocak-Haziran) göre yüzde 13,91 artış gösterdi.

2024 yılı Ocak-Haziran döneminde ülkemizi ziyaret eden ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,13 artış kaydedildi.

2024 yılı Haziran ayında ülkemize gelen 5 milyon 860 bin 446 yabancı ziyaretçinin 236 bin 528’i yani yüzde 4,04’ünü günübirlikçiler oluşturdu.

Ocak-Haziran ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il ise; 8 milyon 562 bin 167 ziyaretçinin giriş yaptığı İstanbul, 5 milyon 886 bin 594 ziyaretçi ile Antalya, 2 milyon 49 bin 794 ziyaretçi ile Edirne, 1 milyon 232 bin 255 ziyaretçi ile Muğla, 757 bin 028 ziyaretçi ile Artvin oldu.