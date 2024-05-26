2024 yılı Ocak-Nisan döneminde Van Kapıköy Sınır Kapısı ve Van Ferit Melen Havalimanı aracılığıyla ülkemize giriş yapan yurtiçi ve yurtdışı ikametli vatandaşların sayısı ise; 97 bin 149 olurken, çıkış yapan vatandaşların sayısı 96 bin 378 oldu.

2024 yılı Nisan ayında Van Kapıköy Sınır Kapısı’ndan giriş yapan yurtiçi ve yurtdışı ikametli ziyaretçi sayısı 16 bin 205 kişi olurken, Kapıköy Sınır Kapısı’ndan çıkış yapan yurtdışı ve yurtiçi ikametli ziyaretçi sayısı 16 bin 142 kişi oldu. Nisan ayı boyunca Van Ferit Melen Havalimanı’ndan giriş-çıkış yapan yurtiçi ve yurtdışı ikametli vatandaş olmadı.

2024 yılı Ocak-Nisan döneminde ise; Van Kapıköy Sınır Kapısı’ndan 96 bin 681 yurtdışı ve yurtiçi ikametli vatandaş giriş çıkış yaparken, 95 bin 897 yurtdışı ve yurtiçi ikametli vatandaş Kapıköy Sınır Kapısı’ndan çıkış yaptı.

Bu dönemde Van Ferit Melen Havalimanı üzerinden ülkeye giriş yapan yurtiçi ve yurtdışı ikametli kişi sayısı 468 olurken, çıkış yapan kişi sayısı 481 oldu.

12 BUÇUK MİLYON KİŞİ ÜLKEMİZİ ZİYARET ETTİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan 2024 yılı Ocak-Nisan Döneminde Ülkemizi Ziyaret Eden Toplam Ziyaretçi Sayısı verilerine göre, ülkemize bu dönemde 12 milyon 678 bin 959 yerli ve yabancı ziyaretçi giriş yaptı.

2024 yılı Ocak-Nisan döneminde ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,75 artış kaydedildi.

2024 yılı Nisan ayındaysa ülkemizi 3 milyon 611 bin 244 kişi ziyaret etti. Bunların 28 bin 677’sini, yani yüzde 0,79’unu günübirlikçi ziyaretçiler oluşturdu. 2024 yılı Nisan ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,71 artış kaydedildi.

Nisan ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il ise; 1 milyon 478 bin 218 ziyaretçinin giriş yaptığı İstanbul, 984 bin 458 ziyaretçi ile Antalya, 396 bin 591 ziyaretçi ile Edirne, 172 bin 762 ziyaretçi ile Muğla, 125 bin 548 ziyaretçi ile Artvin oldu.

2024 yılı Ocak-Nisan döneminde ülkemize gelen ziyaretçiler milliyetlerine göre dağılımı ele alındığındaysa 434 bin 863 kişi ile ilk sırayı Almanya’nın aldığı görülüyor. Almanya’yı sırasıyla Rusya Federasyonu, İngiltere, Bulgaristan ve İranlı ziyaret etti. Bu dönemde Türkiye’yi 198 bin 371 İranlı ziyaret etti.