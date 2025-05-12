Tarihi ve doğal güzellikleriyle bilinen Van Kalesi çevresine gelişigüzel atılan yüzlerce cam şişe, çevre gönüllüsü Yavuz Taşoğlu'nun tepkisine neden oldu. Piknik için ailesiyle bölgeye gelen Taşoğlu, eline poşet alarak çevredeki atıkları toplamaya başladı. Topladığı onlarca alkol şişesini ise dikkat çekmek amacıyla kaldırım kenarına dizdi.

Daha sonra çöpleri çöp kutusuna atan Yavuz Taşoğlu, herkesin çevreye duyarlı olması gerektiğini belirterek, "Burası hem tarihi hem de doğal güzelliğiyle öne çıkan bir yer. Bu manzarayı bu şekilde görmek çok üzücü. Herkes biraz daha duyarlı olursa çevremiz temiz kalır" dedi.