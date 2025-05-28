Van Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, "21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde ‘Çay Saati’ etkinliği düzenledi. Van Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Van Kalesinin büyüleyici silueti eşliğinde düzenlenen "Çay Saati" etkinliği, katılımcıları hem geleneksel lezzetlerle hem de eşsiz bir manzarayla buluşturdu. Etkinlikte yerel kadın kooperatiflerinin hazırladığı Van’a özgü ikramlıklar ve yöresel tatlar sunuldu. Misafirlere Van pastası, otlu peynir ve tandır ekmeği eşliğinde ikram edilen demli çaylar, katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

Etkinlikte konuşan Van İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdurrahman Şahin, Türk mutfağının yalnızca yemeklerden ibaret olmadığını, aynı zamanda bir yaşam kültürü, bir paylaşım biçimi olduğunu vurguladı. Çay saatinin, misafirperverlik ve sohbet kültürünün önemli bir parçası olduğunu belirten Şahin, bu tarz etkinliklerin kentin tanıtımına ve gastronomi turizmine katkı sağladığını ifade etti.

Katılımcıların da Van kültürü ile ilgili görüşlerini aktardığı etkinlik, ikramlarla sona erdi.