Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Van’da 2 vali yardımcısı başka görevlere atanırken yerlerine yeni isimler atandı.

Kararnameye göre; Van Vali Yardımcısı Ahmet Tozlu, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğüne; Van Vali Yardımcısı Murat Yayabaşı ise Bilecik Söğüt Kaymakamlığı görevine atandı.

VAN’A 2 YENİ VALİ YARDIMCISI

Kararname ile Van Vali Yardımcılığı görevlerine de iki yeni isim atandı. Buna göre Kars Digor Kaymakamı Hasan Musab Okatan, Van Vali Yardımcılığına ve Aydın Köşk İlçesi Kaymakamı Tuğba Polat da yine Van Vali Yardımcılığı görevlerine atandı.