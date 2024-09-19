Hava sıcaklıklarının düşmeye başladığı bu günlerde grip vakalarında da artış görülüyor. Mevsimsel grip artışlarından korunmak için önemli uyarılar yapılıyor. Vatandaşların, uzmanların önerilerini dikkate almaları büyük önem taşıyor.

Van İl Sağlık Müdürlüğü de bu konuda önemli bir bilgilendirme yaptı. Grip ve grip aşısı hakkında bilgiler paylaşan müdürlük, risk gruplarını da hatırlatarak, bu grupların düzenli olarak grip aşılarını yaptırmalarının önemli olduğuna vurgu yaptı.

“RİSK GRUBUNUN DÜZENLİ AŞI YAPTIRMASI ÖNEMLİDİR”

Sağlıklı kişilerde genellikle 1 hafta içinde atlatılan gribin, risk grubunda olanlarda ağır klinik tablolara neden olabileceğine işaret eden Van İl Sağlık Müdürlüğü, risk grubundakiler için aşının önemini hatırlattı.

Yapılan açıklamada; “Sağlıklı kişilerde genellikle bir hafta içinde atlatılan grip, risk gruplarında ağır klinik tablolara neden olabilir. Özellikle risk gruplarında bulunan kişilerin hastalıktan korunmaları veya hastalığı hafif geçirmeleri için her yıl düzenli olarak grip aşılarını yaptırmaları önemlidir” denildi.

Van İl Sağlık Müdürlüğü, risk gruplarını şu başlıklar altında sıraladı;

RİSK GRUPLARI

· 65 ve üstü yaştaki kişiler

· 6-24 aylık bebekler

· Gebeler

· Aşırı kilolu kişiler

· Kronik hastalığı olanlar

· Huzurevi, bakımevi gibi ortamlarda yaşayanlar

· Çeşitli hastalıklar nedeniyle bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler

GRİPTEN KORUNMANIN YOLLARI

Gripten korunmanın yollarını da paylaşan Van İl Sağlık Müdürlüğü, grip aşılarının her yıl yeniden hazırlandığını, bir önceki yılın aşılarının kullanılmadığını bildirdi.

Müdürlük, gripten korunmanın yollarını şu şekilde açıkladı;

· Yeterli ve dengeli beslenme, hareketli yaşam ve düzenli uyku sayesinde bağışıklık sisteminin güçlü tutulması

· Ellerin su ve sabunla sık sık yıkanması

· Kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmesi gripten korunmak için etkili önlemlerdir.

ANTİBİYOTİKLERE DİKKAT

Müdürlük, son olarak grip tedavisinde antibiyotiğin yeri olmadığına vurgu yaparak; “Grip tedavisinde antibiyotiklerin yeri yoktur. Grip hastalığının etkeni virüslerdir ve virüsler antibiyotiklerle tedavi edilemez” uyarısında bulundu.