Güne yağışla başlayan Van’da meteorolojik uyarı gecikmedi. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Van ve bölge illeri için bir dizi uyarıda bulundu.

Meteorolojik verilere göre; bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olacağı tahmin edilirken, yağışların Muş, Bitlis, Hakkari ve Van'ın güney ve kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yüksek kesimlerde yağışların karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı öngörülüyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji, bölge illeri için yaptığı kuvvetli yağış uyarısına ilişkin; “Muş, Bitlis, Hakkari ve Van'ın güney ve kuzey ilçelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verdi.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Kuvvetli rüzgar beklentisine ilişkin de; “Rüzgarın bölgemiz genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/sa), yüksek kesimlerde tam fırtına (80-100 km/sa) şeklinde eseceği beklenmektedir. Çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli olunmalıdır” denildi.

TOZ TAŞINIMI

Toz taşınımı beklentisine ilişkin yapılan paylaşımda; “Bölgemizde toz taşınımının etkili olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” uyarısına yer verildi.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Son olarak çığ tehlikesine dikkat çekilerek; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU

İpekyolu: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Tuşba: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Edremit: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bahçesaray: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Başkale: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Çaldıran: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Çatak: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Erciş: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Gevaş: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Gürpınar: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Muradiye: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Özalp: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Saray: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı