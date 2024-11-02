Son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda bilgilendirme yapan Van Valiliği, sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Valilik tarafından yapılan paylaşımda; “Güneydoğu'da beklenen yağışların yarın (03.11.2024 Pazar günü) sabah saatlerinden itibaren, Bitlis, Hakkari ve Van çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak; Van'ın güneyinin, Hakkari'nin kuzeyinin yüksek ve dağlık kesimlerinde (2000 metre üzeri rakımlı yerlerde) kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar ile yüksek ve dağlık kesimlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Vatandaşlarımıza saygıyla ve önemle duyurulur” denildi.