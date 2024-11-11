14. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan verilere göre Van genelinde bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı hava bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülen Van’da 2 bin metre üzeri rakımlarda akşam ve gece saatlerinde sıcaklık düşüşlerine bağlı olarak yağışların kar şeklinde olabileceği tahmin ediliyor.
Van’da rüzgarın doğulu ve kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Van’da bugün beklenen hava durumu şu şekilde;
Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu
Başkale: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu
Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu
Çatak: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu
Edremit: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu
Erciş: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu
Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu
Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu
İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu
Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu
Özalp: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu
Saray: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu
Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu
VALİLİKTEN HAVA DURUMUNA İLİŞKİN PAYLAŞIM
Van Valiliği de, Van, Muş, Bitlis, Hakkari için hava durumuna ilişkin paylaşım yaptı.
Van Valiliği tarafından yapılan paylaşımda, bugün bölge genelinin yağışlı sistemin etkisine girmesinin beklendiği belirtilerek; “Yağışların, yağmur ve karla karışık yağmur, 2000 metre üzeri rakımlarda akşam ve gece saatlerinde sıcaklık düşüşlerine bağlı olarak kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Yağışların Hakkari çevrelerinde ise zaman zaman kuvvetli olması beklenmektedir” denildi.
UYARI YAPILDI
Van Valiliği, yağışlı sistemin, Salı günü etkisini kaybetmesinin beklendiğini bildirerek, oluşabilecek olumsuzluklara karşı şu uyarıda bulundu; “Yükseklerde kuvvetli rüzgara bağlı akşam ve gece saatlerinde tipi, görüş mesafesinde azalma, karayolu geçitlerinde (Tendürek, Kuzgunkıran, Güzeldere, Kurubaş) düşük sıcaklıklara bağlı gizli buzlanma ve gece saatlerinde don olayı, kara yolu ulaşımında aksama, Van Gölünde yağışa bağlı görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır. Vatandaşlarımıza saygıyla ve önemle duyurulur.”