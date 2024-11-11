14. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan verilere göre Van genelinde bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı hava bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülen Van’da 2 bin metre üzeri rakımlarda akşam ve gece saatlerinde sıcaklık düşüşlerine bağlı olarak yağışların kar şeklinde olabileceği tahmin ediliyor.

Van’da rüzgarın doğulu ve kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Van’da bugün beklenen hava durumu şu şekilde;

Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu

Başkale: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu

Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu

Çatak: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu

Edremit: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu

Erciş: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu

Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu

Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu

İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu

Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu

Özalp: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu

Saray: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu

Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu